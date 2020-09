Estudo aponta que leite materno não transmite Covid-19

O novo coronavírus não é transmitido pelo leite materno, é o que indica um estudo publicado pela revista Frontiers in Pediatrics, especializada em saúde infantil.

A pesquisa vai de encontro às recomendações da Organização Mundial de Saúde que recomendam a amamentação durante a pandemia. De acordo com o site IG, os benefícios do hábito ultrapassam os riscos de infecção por Covid-19 e a pesquisa analisou resultados da carga viral em crianças cujo contato com a mãe ocorreu com todos os cuidados de higiene, como máscara e lavagem das mãos.