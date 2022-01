Estudo aponta 19 sintomas mais comuns da variante Ômicron; confira

Um estudo coletou depoimentos de pessoas infectadas pelo coronavírus, e resultou em uma lista com 19 sintomas mais comuns da variante Ômicron. Os principais são: coriza, dor de cabeça, fadiga, espirros e dor de garganta. Conforme pesquisa publicada pela Zoe Covid Study, a dose de reforço oferece cerca de 85% de proteção contra casos graves da doença. Apesar da quantidade de sintomas observados, a variante Ômicron é mais leve do que outras cepas e o risco de de hospitalização é de 50% a 70% menor do que com a variante Delta, A pesquisa também revela que quase 50% dos casos diários de Ômicron ocorreram em pessoas que receberam apenas duas doses do imunizante. Conheça os 19 principais sintomas: Dor de cabeça; Nariz escorrendo; Fadiga; Espirros; Dor de garganta; Tosse; Voz rouca; Calafrios; Febre; Tontura; Confusão mental; Olfato alterado; Dor nos olhos; Dores musculares incomuns; Perda de apetite; Perda de cheiro; Dor no peito; Glândulas inchadas; Desânimo.

