Estado do Amazonas adere à campanha global que pede atenção à hanseníase

Manaus/AM - Mesmo com o diagnóstico de novos casos de hanseníase reduzido por conta da pandemia de Covid-19, o Estado do Amazonas registrou ano de 2020, um total de 240 de pessoas com a doença, o que representa mais da metade dos registrados no ano de 2019, quando 407 novos casos foram detectados, conforme dados do Ministério da Saúde. Para buscar reverter esses números, a Fundação Alfredo da Matta (Fuam) assinou hoje (28), um termo de cooperação com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Mohan) Nacional e Estadual e o Conselho Nacional de Saúde (CNS). O objetivo é atuar em prol da ação preconizada pelo embaixador da Boa Vontade para Eliminação da Hanseníase da Organização Mundial de Saúde (OMS), Yohei Sasakawa.

A solenidade aconteceu, às 11h, no Auditório Damião Litaiff, na sede da Fuam e marcou um compromisso público entre os envolvidos para atuar em prol da ação preconizada pelo embaixador da Boa Vontade para Eliminação da Hanseníase da Organização Mundial de Saúde (OMS), Yohei Sasakawa. Denominada “Don’t Forget Hansen’s Disease” (“Não Esqueça da Hanseníase”), a campanha tem o objetivo de promover mundialmente a conscientização sobre a hanseníase, além do combate à doença e à discriminação às pessoas acometidas por ela, além de divulgar amplamente para a população. Os médicos observam que a hanseníase tem tratamento e cura, sendo o diagnóstico precoce uma das principais estratégias para combatê-la e evitar possíveis sequelas.

TRATAMENTO

Causada pelo Mycobacterium Leprae que atinge os nervos e se manifesta na pele, a hanseníase tem tratamento simples, especialmente quando o diagnóstico é precoce. Por isso, qualquer alteração na pele ou perda de sensibilidade deve ser avaliada por um especialista.

DADOS REGIONAIS

Na região Norte, o estado com maior número de casos novos de hanseníase em 2020 foi o Pará, com 1.643, seguido por Rondônia, com 352 e Amazonas, com 240, em terceiro, seguido por Tocantins, com 858. Os estados com menor índice de detecção de novos casos foram Roraima, com 39, Amapá, com 63 e Acre com 83. Por região, região a Nordeste, 7.631 foi líder de casos novo novos de hanseníase em 2020, seguida pela Centro-Oeste, com 3.934 casos, a Norte com 3.278 casos, a Sudeste, 2.578, e a Sul, 558.