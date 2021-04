Especialista fala sobre os riscos da banalização da Harmonização Facial

Atualmente, existe uma grande procura por procedimentos chamados de harmonização facial, que tem como objetivo corrigir assimetrias e alterações em relação a contornos e ângulos no rosto dos pacientes, proporcionando maior harmonia e beleza. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), no ano de 2020, ocorreu um aumento de aproximadamente 50% na procura por estes procedimentos estéticos, em plena pandemia. Isso ocorre justamente, pois as pessoas estão trabalhando em casa, menos expostas ao convívio social, o que favorece para a cicatrização e pós-operatório.

Entretanto, é nesses momentos de maior demanda que também aumentam o número de problemas relacionados com esses procedimentos. "É preciso saber selecionar com qual profissional você vai realizar sua sonhada harmonização, e discutir com ele suas expectativas e reais possibilidades em atendê-las", afirma o Dr. Fábio Ricardo Loureiro Sato, especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial.

Com o intuito de auxiliar os pacientes que procuram esses procedimentos estéticos, o Dr. Fábio Sato dá algumas dicas de cuidados:

• O barato pode sair caro

Devido ao aumento da demanda pela harmonização facial, muitos profissionais estão mudando para essa área, porém é preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas. Converse com o cirurgião especializado, analise suas qualificações e converse com outras pessoas que já fizeram o mesmo procedimento com este cirurgião. Lembre-se que quando a esmola é grande, o santo desconfia, por isso, não acredite em preços muito abaixo dos oferecidos nesse segmento.

• É preciso ter os pés no chão

Um dos pontos importantes é entender a expectativa que cada um tem em relação à harmonização, compreendendo que como qualquer tratamento existem limites do que é possível ser realizado. Infelizmente, muitas pessoas possuem a expectativa demasiadamente elevada em relação a esses procedimentos, e alguns profissionais prometem atingi-la, e no final todos acabam ficando frustrados em relação ao resultado. A conversa entre paciente-profissional precisa ser franca e realista para que todos saiam satisfeitos.

• Tudo o que é demais, sobra

Quando se fala de procedimentos estéticos, é muito comum lembrarmos de casos com excesso, que levam a resultados indesejáveis. De acordo com o Dr. Fábio Sato, uma das funções dos profissionais é fazer com que os pacientes saibam os limites em relação a esses procedimentos estéticos, pois há paciente que começam a realizar esses tipos de tratamento e sempre estão insatisfeitos e querem algo a mais, e os resultados começam a sair do aceitável.

• A pressa é a inimiga da perfeição

Nem sempre é aconselhável fazer todos os procedimentos em um único tempo. Hoje em dia é muito comum a chamada harmonização "full face" que visa fazer um rejuvenescimento facial de toda a face através de uma combinação de técnicas (preenchimento, fios, bioestimuladores, bichectomia, lipo de papada, entre outros), porém, nem sempre ela é indicada a todos os pacientes. Muitas vezes pequenos procedimentos acabam tendo bons resultados, afirma o Dr. Fábio Sato. Além disso, antes de fazer uma nova cirurgia no rosto, é preciso aguardar o resultado final do que foi feito anteriormente, que pode demorar algumas semanas até alguns meses.

A busca incessante pela beleza é algo muito presente na nossa sociedade, e essa obsessão pela imagem de perfeição leva as pessoas a desejarem algo irreal, descompassado com a realidade. Por isso, consulte sempre um profissional experiente e discuta com eles seus objetivos e possibilidade de tratamento para o caso.