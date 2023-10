Especialista fala sobre cuidados com os olhos durante ondas de calor

As fortes ondas de calor registradas nos últimos dias são um fenômeno altamente atípico durante essa época do ano. Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, é exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna.

E como se proteger no calor intenso? A maior dica está relacionada à hidratação, realizada principalmente pela ingestão de líquidos. Contudo, também é indicado hidratar os olhos, uma vez que essa é uma parte do corpo muito afetada com as altas temperaturas, além da pele e as narinas.

Para falar sobre os cuidados com a saúde ocular o médico oftalmologista Dr. Celso Cunha, dá dicas de como cuidar da saúde dos olhos em dia com os termômetros registrando recordes.

“É fundamental investir nos cuidados com a saúde ocular durante as fortes ondas de calor. Lembre-se de utilizar proteções como óculos solares para preservar a visão e evitar a exposição direta dos olhos aos raios UVA e UVB. Também indicamos o uso de bonés, evitar a exposição solar e a prática de atividades expostas diretamente ao sol entre as 10h e 14h, além de hidratação contínua”, explica o especialista.

Entre os principais problemas oculares que podem surgir nesse período, destacamos a possibilidade de queimadura solar, quando há exposição longa, agravamento de problemas oculares em pessoas que já possuem condições de saúde visual como olho seco, conjuntivite alérgica, além do aumento do risco para o desenvolvimento de catarata.

Por isso, vale reforçar a necessidade de adoção de medidas de prevenção com a saúde ocular, como por exemplo, a utilização de óculos de sol. Além de ser um acessório da moda, os óculos de sol são fundamentais para proteger a visão e evitar a exposição direta dos olhos aos raios UVA e UVB. Outro ponto importante é comprar óculos com material de boa qualidade, que ofereçam proteção efetiva contra os raios UVA e UVB.

É recomendado ainda, o uso de chapéus e bonés, que servem como barreiras físicas de proteção para a pele e os olhos, evitar a exposição solar e a prática de atividades expostas diretamente ao sol entre as 10h e 14h, além de manter hidratação contínua.

Apesar das dicas apresentadas, é importante ressaltar que na presença de qualquer desconforto ou problema visual, é indicada a visita a um médico oftalmologista. O diagnóstico precoce de algumas doenças pode ser essencial para o tratamento e correções necessárias. “Os cuidados com a saúde ocular devem ser constantes, invista em exames preventivos e fique em dia com a sua visão”, conclui o médico.