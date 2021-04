Especialista explica o motivo dos brothers reclamarem de falta de sexo

A psicóloga e especialista em Sexualidade, Priscila Junqueira, listou os efeitos causados pela privação de sexo. “Não sabemos o efeito no ponto de vista físico, mas temos prejuízos como: a perda do costume de ter penetrações (o que pode ser desconfortável quando voltar à ativa), perda de lubrificação e alterações na sensibilidade quando voltar a transar”, disse a psicóloga.

Apesar dos participantes do BBB21 terem grandes diferenças, há um tema que recentemente eles abordaram e que se encaixa a cada um no reality: a falta de sexo. O assunto é cada vez mais abordado entre os concorrentes, que além de terem que lidar com a falta das experiências daqui de fora, estão lidando com a carência de afeto dentro do programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.