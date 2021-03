Especialista dá dicas de como manter as crianças ativas durante a pandemia

É na infância que o cérebro sofre as maiores transformações, e é também nessa fase que ele precisa receber mais estímulos para crescer e se desenvolver com saúde. Em tempos de pandemia, devido ao confinamento, o desenvolvimento pode ficar comprometido, daí surge a necessidade de criar alternativas para estimular o cérebro da criançada durante o período.

O pesquisador e neurocientista Fabiano de Abreu, doutor e mestre em saúde mental, explica que cada parte do nosso cérebro é responsável por algum tipo de sensação, sentimento ou percepção, e, por isso, exercitar cada uma delas é fundamental para o sistema cognitivo e para a construção da subjetividade.

“O cérebro é dividido em dois hemisférios: o esquerdo e o direito, e eles estão ligados por uma unidade de processamento central chamada corpo caloso. O lado esquerdo lida com a lógica, números, linguagem, listas e com a análise das atividades que envolvem o raciocínio, já o lado direito é mais visual e trabalha com a imaginação, cores, consciência espacial, padrões, reconhecimento, dando sentido ao que é abstrato”, detalha.

Para ajudar a enfrentar esse período pandêmico, o especialista sugere uma atividade simples, mas que pode ser feita em casa e que promete muita eficácia no desenvolvimento das crianças.

“Leia um texto e depois releia da forma mais rápida possível articulando cada palavra. Tente realizar isso em menos de 1 minuto quando ler pela segunda vez. Esse exercício é para estimular a aprendizagem. Ler em voz alta ativa diversas áreas do cérebro nos dois hemisférios, por isso as crianças devem ser encorajadas a essa prática, já que ativa as áreas associadas a articulação e escuta de som da resposta falada, o que fortalece as estruturas conectivas das suas células cerebrais e gera mais poder mental”, indica.

Sobre o pesquisador

Fabiano de Abreu é Doutor e Mestre em Psicologia da Saúde pela Université Libre des Sciences de l’Homme de Paris; Doutor e Mestre em Ciências da Saúde na área de Psicologia e Neurociência pela Emil Brunner World University;Mestre em psicanálise pelo Instituto e Faculdade Gaio,Unesco; Pós-Graduação em Neuropsicologia pela Cognos de Portugal;Três Pós-Graduações em neurociência,cognitiva, infantil, aprendizagem pela Faveni; Especialização em propriedade elétrica dos Neurônios em Harvard;Especialista em Nutrição Clínica pela TrainingHouse de Portugal.Neurocientista, Neuropsicólogo,Psicólogo,Psicanalista, Jornalista e Filósofo integrante da SPN – Sociedade Portuguesa de Neurociências – 814, da SBNEC – Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento – 6028488 e da FENS – Federation of European Neuroscience Societies-PT30079.