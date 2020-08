Entenda sobre câncer de cólon, doença que matou astro de 'Pantera Negra'

O ator Chadwick Boseman, que protagonizou o Pantera Negra, morreu nesta sexta-feira (28), aos 43 anos, após enfrentar uma batalha contra o câncer de cólon desde 2016 quando descobriu a doença.

O câncer de intestino ou colorretal abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamado cólon e no reto (final do intestino e no começo do ânus) e ânus. De acordo com o site UOL, a doença afeta cerca de 40 mil brasileiros por ano e as taxas de maior incidência estão no Sul e no Sudeste.

Foto: Reprodução

A doença costuma evoluir lentamente e está muito ligada aos hábitos alimentares, por isso é um câncer que pode ser prevenido. No entanto, no início, ela é assintomática. À medida que progride, podem surgir manifestações como: presença de sangue ou muco nas fezes, Fezes escuras ou em forma de fita- Anemia- Cólicas abdominais- Dores ou sangramento ao evacuar- Mudança no hábito intestinal (a pessoa começa a ter diarreia ou prisão de ventre que não passam e não têm causa aparente)- Sensação que o intestino não esvaziou após evacuar- Sensação de empachamento- Perda de peso inexplicável- Cansaço e fadiga constantes

Ainda de acordo com o site, os fatores que podem contribuir para o surgimento do câncer de cólon é a ingestão excessiva de carnes vermelhas, principalmente as processadas, como salsicha, bacon, presunto etc. As dietas pobres em frutas, legumes e verduras, sedentarismo, uso excessivo de álcool, vício em cigarros, entre outros.