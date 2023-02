Entenda porque crianças yanomamis expelem vermes pela boca

De acordo com o pediatra Sidney Volk o cenário de grave desnutrição registrado por equipes de reportagem de crianças yanomamis, pode ter sido causado por verminoses como a ancilostomose (amarelão) e ascaridíase (lombriga).

A falta de higiene e saneamento básico são as principais causas da proliferação desses agentes, que contaminam seres humanos através do consumo de alimentos e água contaminados. Além do contato com água infectada.

Os ovos dos parasitas eclodem no intestino, as larvas que se soltam entram pela parede do intestino e caem na corrente sanguínea, que as leva até o pulmão. As larvas expelidas pela boca são as que se desviam a caminho do intestino, mas a maioria acaba engolida e volta ao intestino como vermes adultos.

"As larvas estão na água contaminada e a pessoa, ao nadar nessa água, adquire os germes por feridas na pele, que ganham a corrente sanguínea, podendo causar até mesmo uma doença hepática", contou o pediatra ao VivaBem Uol.

O tratamento para casos mais comuns é feito com o uso de vermífugos. O quadro prejudica o crescimento da criança, o sono, e pode causar anemia, problemas pulmonares e no fígado.