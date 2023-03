É possível reduzir fatores de risco do câncer? Veja 12 formas de se prevenir

No Brasil, os tumores são a segunda causa de morte, atrás das doenças cardiovasculares. O Instituto Nacional de Câncer estima que o tipo mais incidente no país é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Um estudo apontou que a morte prematura por câncer de intestino entre pessoas de 30 a 69 anos pode ter um aumento de 10% até 2030. No entanto, é possível reduzir em mais de 50% o risco de desenvolver um câncer durante a vida quando estamos atentos às nossas escolhas diárias como alimentação, manutenção do peso e alcoolismo.

1. Não fumar

O tabagismo é responsável por quase 30% de todas as mortes por câncer. Este hábito deixa suscetíveis a apresentar tumores órgãos como boca, faringe, língua, laringe, traqueia, pulmão, esôfago, estômago, fígado, entre outros.

2. Evitar bebidas alcoólicas

O álcool tem efeito tóxico para o fígado e está associado com o surgimento de tumores de mama, fígado, cólon e reto, esôfago, cavidade oral e laringe.

3. Sexo seguro

As infecções sexualmente transmissíveis aumentam as chances de câncer de colo do útero, além de lesões e feridas que são porta de entrada para vírus oncogênico, em especial o HPV, causados do de colo uterino.

4. Sedentarismo

O sedentarismo aumenta a ameaça de câncer de mama, cólon, útero, bexiga, esôfago, gástrico e renal. Os médicos recomendam que adultos realizem 150 a 300 minutos de uma atividade aeróbica moderada ou 75 a 100 minutos de prática intensa semanalmente, juntamente com exercícios de fortalecimento muscular ao menos duas vezes por semana.

5. Monitorar o peso

A gordura em excesso provoca uma inflamação crônica e elevação nos níveis hormonais, o que causa o crescimento de células cancerígenas.

6. Alimente-se melhor

É importante buscar fontes saudáveis de proteína, como frango e peixe, e evitar alimentos ultraprocessados, fast food e alimentos açucarados.

7. Histórico familiar

Muitos tipos de câncer têm origem hereditária: mana, ovário, intestino ou cólon. É importante manter um monitoramento e avisar o seu médico.

8. Vacinação

Vacinas contra HPV são fundamentais no combate ao câncer de colo uterino. Já a vacina contra a hepatite B ajuda a proteger o organismo contra tumores no fígado.

9. Proteção solar

Para prevenção do câncer de pele é essencial o uso de filtros solares de qualidade, além de evitar sol entre 10h e 16h. Também é recomendado reforçar a proteção usando chapéus e blusas com mangas compridas.

10. Contato com produtos químicos

Um estudo publicado no ano passado relacionou uso de produtos químicos para alisar o cabelo ao aumento das chances de desenvolver câncer de útero.

11. Efeitos da reposição hormonal

Quando usada por muito tempo, o efeito da terapia de reposição hormonal pode aumentar os riscos de câncer de mama e deve ter o uso monitorado através de exames pelo menor tempo possível.

12. Exames de rotina

Prevenção por meio de exames regulares é capaz de detectar precocemente a doença e reduzir a morte por câncer de mama, pulmão, colorretal e cervical.