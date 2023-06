Dores nas articulações? Especialista dá dicas para evitar desgastes ao longo da vida

O cigarro pode aumentar os danos nas articulações em razão do aparecimento de problemas respiratórios e com eles vem a dificuldade de se exercitar.

Já os exercícios físicos são recomendados a todos e em todas as idades, pois aumentam o fortalecimento muscular e a resistência do sistema respiratório.

As articulações sofrem menos por ficarem mais leves, então é importante manter-se no peso ideal.

Com o passar dos anos, começamos a notar mudanças físicas como desgaste do corpo e perda de massa muscular. No processo de envelhecimento, as articulações desempenham um papel importante e evitar esses desgastes e lesões pode garantir qualidade de vida ao longo dos anos.

