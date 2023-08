Dor intensa na relação sexual pode ser vaginismo, especialista explica

A fisioterapia pélvica tem um papel importantíssimo no tratamento de vaginismo. Utilizando recursos e exercícios para desativar os pontos de tensão que são encontrados na musculatura do assoalho pélvico, exercícios de relaxamento e consciência perineal, e exercícios de fortalecimento e coordenação da região.

O tratamento do vaginismo é um processo que requer muito autocuidado e paciência. O acompanhamento deve ser feito por um profissional de saúde como ginecologista, fisioterapeuta e de saúde mental como psicólogos e sexólogos, pois é possível que as causas estejam ligadas a traumas.

Estima-se que entre 5 e 17% da população feminina mundial sofra deste distúrbio e de acordo com a Dra. Patrícia, devido ao tabu existente acerca do tema, os números podem ser maiores, uma vez que muitas mulheres não são encorajadas a investigar incômodos mais íntimos.

