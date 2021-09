Doenças erradicadas ressurgem após queda na taxa de vacinação no Brasil

Um exemplo desse fenômeno é a volta do sarampo. A proteção contra a doença está inclusa na vacina tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola e é oferecida gratuitamente em postos de saúde do SUS.

"Sem dúvida, a desinformação é a principal causa da queda da cobertura vacinal. As pessoas - incluindo aí vários profissionais de saúde - desconhecem os calendários vacinais para adolescentes, gestantes, adultos, idosos e imunodeprimidos. Some-se a isso o desserviço prestado pelas fake news e eis o resultado desastroso que estamos vendo", explicou a infectologista e diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia Rosana Richtmann em entrevista ao Viva Bem.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação é obrigatória para o acesso a programas sociais como o Bolsa Família, que pode ser suspenso caso a vacinação não esteja em dia. Porém, o índice de vacinação regrediu, e pode ser equiparado às taxas de cobertura nos anos 1980. A pandemia é um dos elementos que ajuda a explicar o porquê da redução das imunizações no país, em queda há seis anos.

Em 2020, o Brasil não alcançou as metas de vacinas infantis disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. As vacinas, que são gratuitas, seguras e eficazes imunizaram apenas 75%, enquanto o ideal é que as taxas estejam acima de 90%. A queda das taxas de vacinação vem acontecendo desde 2015 e que facilita o reaparecimento de doenças erradicadas do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.