Dias quentes exigem cuidados redobrados com a hidratação

Com as altas temperaturas e o ar abafado do chamado verão amazônico, é comum sentir o mal-estar causado pela perda de líquidos e sais minerais do corpo. Para reduzir o impacto do calor, a nutricionista do Lívia Ribeiro, reforça a importância de redobrar os cuidados com a hidratação.

Segundo a especialista, os sintomas da desidratação geralmente são boca seca, muita sede e tontura. Em casos mais graves, a pessoa pode ter febre, a pressão sanguínea fica mais baixa e os batimentos cardíacos aumentam, podendo levar a delírios e inconsciência. Ela explica que o corpo perde em média 2 litros de água por dia, pelo suor e urina. Por isso, a recomendação de ingerir no mínimo a mesma quantidade de líquidos. “Em dias muito quentes, a perda pode ser maior e, com isso, é necessário repor também mais líquidos”, destacou.

De acordo com Lívia Ribeiro, a água é o principal e mais eficiente líquido para manter o corpo hidratado. Os sucos também são importantes aliados. Nos próximos meses, frutas como abacaxi, caju, jabuticaba, laranja-lima, laranja-pera, maçã, tangerina e banana-nanica estarão no período de safra, ou seja, poderão ser encontradas com mais facilidade e com preços mais acessíveis.

A nutricionista recomenda, ainda, o consumo de água de coco, porque é uma bebida isotônica, com grande quantidade de minerais ótimos para o organismo. Outra boa alternativa no calor são os chás gelados. Eles possuem todos os benefícios da bebida quente, ao mesmo tempo em que proporcionam um efeito refrescante. O chá verde é uma boa escolha, porque além de hidratar, atua como antioxidante.

Manter uma alimentação leve, com verduras e legumes, ajuda também o corpo a enfrentar os dias de calor intenso.