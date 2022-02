Covid aumenta propensão a depressão, perda da memória e distúrbio do sono, aponta estudo

A pandemia contribuiu para o aumento de doenças mentais como ansiedade e depressão, mas um estudo recente feito nos Estados Unidos aponta que a Covid-19 em si é um fator que amplia o risco de aparecimento dessas doenças. Após análise de 154 mil casos de pacientes com Covid-19, resultados apontam que até um ano após a infecção, as pessoas correm um risco maior de serem diagnosticadas com transtornos psiquiátricos como depressão, perda da memória e distúrbio do sono.

Além dos fatores psicológicos e ambientais que podem ter impactado as pessoas com Covid, como stress, desemprego, problemas financeiros, isolamento social e atividade física, a suspeita é que o risco aumentado esteja associado ao efeito do vírus em si.

Os resultados mostraram que pessoas que tiveram Covid eram 39% mais propensas a serem diagnosticadas com depressão e 35% mais chances de sofrer com ansiedade do que pessoas que não contraíram Covid.

O médico Rodolfo Damiano, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, explicou ao jornal O Globo que todas as infecções agudas têm impacto na cognição e na saúde mental.

Ele explicou também que já existem evidências mostrando que a vacinação diminui não apenas mortalidade e hospitalização, mas também a incidência de sintomas neuropsiquiátricos caso a pessoa seja infectada.