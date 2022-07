Consumir álcool em excesso leva à morte? Especialista explica risco

Manaus/AM - Após um homem morrer 2 minutos depois de beber garrafa de licor sozinho e de uma vez no último domingo (10), na África do Sul, internautas começaram um debate nas redes sociais sobre como é possível morrer em casos parecidos e se isto acontece com qualquer bebida alcoólica.

De acordo com especialistas, o consumo excessivo de álcool em um curto período de tempo pode "desligar" a transmissão de informações para o sistema cardiorrespiratório.

Além disto, o corpo de um homem médio leva cerca de uma hora para metabolizar uma dose de destilado, o que varia entre 30 e 45 ml, de acordo com os padrões de cada país. Isso quer dizer que, no caso do sul-africano, o corpo levaria cerca de um dia para conseguir metabolizar os 700 ml da garrafa de licor, com teor 35%, em várias etapas, que incluem o trabalho das enzimas do fígado, dividindo o álcool em várias outras substâncias.

Segundo os médicos, o álcool atua em uma área do cérebro em que ele deprime algumas transmissões neuronais. Ele expôs o cérebro dele a uma quantidade muito maior que o organismo conseguiria metabolizar e excretar.

Uma pequena porcentagem da bebida deixa o corpo sem dificuldade, pela urina, suor e respiração. Nessas regiões em que o álcool age, você tem esse bloqueio de estímulo à respiração e ao batimento cardíaco, como o cérebro não consegue mandar mensagem para os órgãos que eles têm que funcionar, eles param.