Conheça os cinco sintomas da variante Ômicron

A variante Ômicron, descoberta na África do Sul na semana passada, já está no Brasil e em outros 28 países. Os sintomas são diferentes da variante Delta, responsável pela maioria das mortes por Covid-19 no mundo.

A médica Angelique Coetzee, que atendeu pacientes com a variante, relata ter percebido uma mudança nos sintomas apresentados pelos pacientes. Os sintomas da Ômicron mais reportados pelos doentes foram:

- Cansaço

- Dores musculares

- "Coceira na garganta"ou "garganta arranhando"

- Febre baixa (poucos casos)

- Tosse seca (poucos casos)

"Tudo começou com um paciente com sintomas leves. Ele dizia estar com um cansaço extremo nos dois últimos dias e tinha dores no corpo e um pouco de dor de cabeça. Nem sequer uma dor de garganta, mas algo como uma garganta arranhando. Sem tosse, nem perda de olfato ou paladar", relatou a doutora Coetzee, em entrevista à BBC News.

Conforme a médica, esses sintomas são mais parecidos com a variante Beta, já com a Delta, os sintomas mais comuns são a pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar.