Confira alimentos para passar a vontade de comer doces

Para não furar a dieta ou se manter comendo alimentos mais naturais, opte por esses oito alimentos indicados pela nutricionista clínica e esportiva Vitoria Falcão. Essas dicas irão ajudá-la a contornar a situação, evitando que os exageros aconteçam.

Confira a lista de alimentos que substituem o doce

Cacau: Ele é um superantioxidante. Contém triptofano, matéria prima para produzir serotonina, que dá aquela sensação de prazer e bem-estar. Mas atenção: estamos falando de cacau, e não de chocolate (gordura + açúcar + leite).

Aveia: É rica em triptofano, que vai virar serotonina e melhora a ansiedade.

Banana: Esta fruta também é rica em triptofano. Ou seja, pode apostar no dia a dia, nas horas que bater aquele desejo pelo doce.

Castanha: São gorduras boas que ajudam a matar a fome.

Abacate: Também é uma fruta que possui gordura boa que ajuda a dar saciedade.

Coco: Ele também é considerado uma boa gordura, que ajuda a controlar a fome.

Frutas: Contêm o seu doce natural e podem ajudar na vontade, mas cuidado para não abusar. E atenção com as frutas secas, pois elas são muito mais calóricas e densas do que a fruta in natura.

Água: Manter-se hidratado é uma forma de aliviar a vontade de doce, que muitas vezes aparece por desidratação, um sinal de que o corpo está precisando de água.Com essa dicas fica até mais fácil seguir a dieta, não é mesmo? Conte para a gente o que achou e compartilhe com seus amigos.