Com regeneração de células, cientistas conseguem recuperar funções renais pela 1ª vez 

A IL-11 desencadeia cicatrizes em outros órgãos como fígado, pulmões e coração, na doença renal aguda e crônica, e de acordo com a pesquisa inibir a IL-11 com um anticorpo neutralizante, pode prevenir e até mesmo reverter o dano renal.

De acordo com o estudo, bloquear a interleucina-11 (IL-11), uma proteína prejudicial e reguladora de cicatrizes, permite que as células renais danificadas se regenerem, possibilitando a restauração da função renal.

