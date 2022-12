Cirurgia radical que quebra ossos para ficar mais alto está ficando popular entre homens

"É uma operação dolorosa, que implica em um longo processo de recuperação porque uma parte do osso é mole, então você deve esperar para andar até que esse osso possa suportar o peso do corpo novamente", disse o cirurgião Kevin Debiparshad à BBC Mundo.

Segundo a BBC, a operação requer semanas de repouso e um processo lento de recuperação no qual o paciente fica sem andar por meses. O custo da cirurgia é US$ 70 mil (aproximadamente R$ 370 mil).

