Cinco maus hábitos que comprometem a saúde do intestino

O estresse causa alterações químicas e neurológicas que interferem no funcionam então do intestino causando constipação e diarréia. Em pessoas com predisposição genética o stress o stress também pode causar doenças intestinais crônicas como síndrome do intestino irritável e a doença inflamatória intestinal.

Estresse, fast food e sedentarismo são exemplos de atitudes que prejudicam o funcionamento do nosso corpo e podem causar problemas para saúde mental e cardiovascular. Isso porque o intestino tem uma conexão com o nosso sistema nervoso. Entenda alguns hábitos rotineiros que fazem mal à saúde.

