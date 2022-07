Chocolate faz bem para a saúde? Nutricionista responde

O chocolate faz bem à saúde? Quem nunca disse isso para justificar o consumo desse doce? Então, para a alegria de todos, a resposta para a pergunta é um ressonante sim! O grão de cacau é uma das fontes mais conhecidas de polifenóis e flavonoides, compostos orgânicos que possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ser um alimento rico em minerais: potássio, fósforo, cobre, ferro, zinco e magnésio.

De acordo com a nutricionista do Hospital Sírio-Libanês, Maryana Virginia Orellana, o chocolate possui a capacidade de estimular a produção de serotonina, um hormônio responsável pelo bom humor, auxiliando no combate da ansiedade e da depressão. Porém, os teores de flavonoides encontrados variam para cada chocolate, sendo o chocolate amargo o que mais contém compostos com reconhecida atividade.

“Cabe destacar dois fatores em relação ao consumo do chocolate: o tipo ingerido e a quantidade”, explica a nutricionista. O chocolate branco é feito basicamente de manteiga de cacau, leite e açúcar, possui um maior teor de gordura saturada, açúcar e caloria. Ao leite é um alimento de alto valor calórico, que contém grandes quantidades de gorduras saturadas e açúcar. Já os chocolates do tipo meio amargo e amargo apresentam menor quantidade de leite, gordura e açúcar, e maior quantidade de cacau, conferindo maiores teores de substâncias antioxidantes e menor valor energético. “Além destes tipos, existem no mercado o chocolate de soja, isento de lactose e glúten, sendo uma alternativa de consumo para os intolerantes à lactose”, destaca Maryana.

A nutricionista completa que não existe uma quantidade determinada diária para o seu consumo, entretanto, de acordo com a literatura, para ter todos os benefícios do chocolate amargo, basta comer um quadradinho de chocolate amargo ou meio amargo por dia, o que equivale a cerca de 6 g. Outro ponto importante é quanto maior a quantidade de cacau na composição dos chocolates, maior será benéfico à saúde. O chocolate acima de 50% de cacau tem menos açúcar e gordura saturada.