Casos de esquizofrenia em homens estão ligados ao uso contínuo de maconha, aponta estudo

O estudo analisou 6,9 milhões de pessoas, com idades entre 16 e 49 anos, entre 1972 e 2021, disponíveis por meio dos registros nacionais da Dinamarca. Ao analisar as informações e considerar a faixa etária até os 49 anos, 15% dos diagnósticos de esquizofrenia em homens, e 4% dos em mulheres, podem ser atribuídos à maconha. Em homens de até 30 anos o impacto chega a 30%.

De acordo com Nora Volkow, pesquisadora do instituto, o uso da cannabis e os transtornos causados pela substância é um importante problema de saúde pública que exige um trabalho ampliado de prevenção e tratamento.

O consumo de maconha pode ter relação com um número maior de casos de esquizofrenia em homens jovens, causados por uma interferência no cérebro. Pesquisadores do Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos afirmam que até 30% dos casos do transtorno mental em homens estão ligados ao vício em cannabis.

