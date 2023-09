Casos de câncer entre os mais jovens crescem 79% em 30 anos

Os pesquisadores acreditam que o aumento dos casos de câncer em jovens pode ser devido a fatores como o envelhecimento da população, o aumento da exposição a fatores ambientais, como a poluição do ar, e o aumento do consumo de álcool e tabaco.

O trabalho, realizado por pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e da Universidade de Zhejiang, na China, analisou dados de 29 tipos de câncer em 204 países e regiões, incluindo o Brasil. As informações são do G1.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.