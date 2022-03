Câncer de Pulmão: Saiba as causas, sintomas e tratamento da doença de Ana Beatriz Nogueira

A atriz Ana Beatriz Nogueira, que interpreta Elenice, na novela Um Lugar ao Sol da TV Globo, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela revelou que está no estágio inicial da doença e vai passar por cirurgia para a retirada do tumor.

Cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão são consequências do tabagismo e a principal causa de morte por câncer entre homens e a segunda maior entre as mulheres. Nem todos os pacientes com câncer de pulmão são fumantes. Muitos são ex-fumantes e outros nunca fumaram e é raro alguém que nunca fumou ser diagnosticado com câncer de pulmão de pequenas células, mas pode ocorrer.

Para um diagnóstico precoce e maiores chances de recuperação é necessário fazer acompanhamento anual com pneumologista, com rastreamento por tomografia pulmonar.

Os sintomas em casos já avançados são:

Tosse persistente

Cansaço

Falta de ar

Febre

Perda de peso

Rouquidão

Dor no peito

Secreção com sangue