Campanha 'Agosto Dourado' incentiva mães trabalhadoras à doação de leite materno

Manaus/AM - Com o tema “Apoie a amamentação e faça a diferença para mães e pais que trabalham”, nesta quinta-feira (03), a Maternidade estadual Azilda Marreiro realizou a abertura do “Agosto Dourado”, mês que incentiva à amamentação no estado. Este ano, a maternidade criou um espaço humanizado para mães trabalhadoras amamentarem os filhos e doarem para o Banco de Leite Materno.

O Ministério da Saúde recomenda que, até os seis meses de vida, o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno para ter um crescimento forte e um desenvolvimento saudável. O público-alvo da campanha são as mulheres trabalhadoras. Mas além da amamentação, o objetivo é estimular a doação do leite materno.

Este ano, a maternidade completa 20 anos de funcionamento, além de ser uma das pioneiras a inaugurar o Banco de Leite Materno no Amazonas.

“Observamos a necessidade da mãe que trabalha e amamenta, continuar trabalhando mesmo amamentando o seu filho. Então, criamos um espaço programado para estas mães. Mesmo que ela não amamente, possui um espaço para esvaziar as mamas e poder levar esse leite em casa ou doar para a maternidade”, disse.

A enfermeira Patrícia Rocha, que trabalha no centro cirúrgico da maternidade, é mãe de um bebê de 3 meses, e se emocionou com o lançamento. Patrícia contou que, quando teve o primeiro filho, não tinha esse acolhimento de um lugar seguro para amamentar e doar.

“Na pandemia eu ia para o plantão chorando, tirava leite e jogava tudo fora porque não podia dar para o meu primeiro filho e nem para outro bebê. Agora, vamos poder tirar para o nosso bebê e para doação, porque a gente sabe que muitas crianças que as mães não conseguem amamentar. Felizmente eu posso dar para o meu bebê gotas de amor”, emocionou-se.

O leite humano é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis. Esse é o melhor alimento para os recém-nascidos, pois traz em sua composição proteção imunológica contra doenças infecciosas e também atua no desenvolvimento afetivo e psicológico.

Além disso, favorece o vínculo com a mãe e também é importante para a mãe no pós-parto, evitando hemorragias e prevenindo o câncer de mama.

Como doar

O Amazonas tem três Bancos de Leite Humano (BLH): maternidade Ana Braga, maternidade Azilda Marreiro e a maternidade Balbina Mestrinho, que também são responsáveis pela coleta, processamento e distribuição para os bebês.

Para doar, você precisa entrar em contato com qualquer um dos três Bancos de Leite e obter todas as orientações: BLH da Galileia, nos números (92) 3643-5523 e 99170-5783; BLH da Maternidade Ana Braga, no (92) 3647-4235; e o BLH Fesinha Anzoategui, na Maternidade Balbina Mestrinho, no (92) 99339-0130.

