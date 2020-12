Cães podem detectar Covid-19 através do suor

Um estudo publicado pela PLOS One, nesta quinta-feira (10), aponta que os cães são capazes de identificar doenças e infecções, como o câncer de cólon, a malária, doença de Parkinson e que podem sentir o cheiro da Covid-19 no suor humano.

De acordo com o UOL, aproximadamente seis 'cães de detecção' foram treinados para sentirem o cheiro de pacientes que adoeceram com o novo coronavírus. Em menos de um dia, alguns deles já haviam memorizado o odor. Em semanas, os cães foram treinados para marcar corretamente as amostras de suor provenientes de pacientes com Covid-19 sintomáticos.

No teste final, os cães tiveram uma taxa de sucesso entre 76% a 100%. A pesquisa é limitada e os resultados preliminares, mas as evidências sugerem que os cães treinados podem ser uma forma rápida, confiável e barata de rastrear casos.

Um teste piloto na Finlândia mostrou que cães no aeroporto de Helsin que conseguiram detectar a doença quase 100% das vezes.