Benefícios do mel e amêndoas para minimizar manchas na pele; confira

Os benefícios do mel são inúmeros, isso porque ele tem propriedades anti-sépticas e ajuda na retenção de oleosidade. Segundo o site UOL, o mel é um bom companheiro no tratamento caseiro de manchas da pele. Confira as dicas para garantir uma máscara facial;

Misture uma colher de sobremesa de mel, uma colher de sopa de óleo de amêndoas doce, um pouco de chá de alecrim e argila verde (quantidade suficiente para dar uma boa consistência à mistura).

Depois, misture todos os ingredientes e aplique sobre a pele. Deixe atuar durante 20 minutos e enxague com água corrente.