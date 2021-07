Astrazeneca e Janssen estudam alterar vacinas para diminuir risco de trombose

Farmacêuticas que produzem as vacinas AstraZeneca e Janssen iniciaram estudam para reformular suas composições a fim de diminuir a possibilidade do desenvolvimento de coágulos sanguíneos no organismo dos imunizados.

A informação foi divulgada pelo site americano The Wall Street Journal. As vacinas distribuídas atualmente têm como base um vetor viral que transporta um pedaço do coronavírus para o organismo com o intuito de estimular o sistema imune a gerar defesas contra o vírus.

Alguns casos de tromboses (coágulos de sangue), foram notificados em países onde a vacina é aplicada e para tentar reduzir ao máximo esse risco é que os pesquisadores têm trabalhado desde então.

As pesquisas ainda estão no início e por isso, as vacinas reformuladas só devem chegar ao mercado no próximo ano.