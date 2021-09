Alerta sobre primeiros sinais do Alzheimer marca dia mundial da doença que atinge 1,2 milhão no País

No Dia Mundial da Doença de Alzheimer, celebrado amanhã, dia 21 de setembro de cada ano, a Alzheimer Disease International (ADI) anuncia o lançamento do Relatório Mundial de Alzheimer que, em 2021, se concentrará no aspecto do diagnóstico, levantando algumas questões importantes e desafiadoras para sistemas de saúde, governos, gestores e pesquisadores.

A doença, que começa com a apresentação de sintomas leves como falhas de memória e esquecimentos constantes, atinge cerca de 1,2 milhão pessoas no Brasil onde 100 mil novos casos são diagnosticados por ano.

De acordo com dados da Alzheimer’s Disease International, o número chega a 50 milhões de pessoas com a doença em todo o mundo e esses números poderão chegar a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população.

Diante desse cenário, a doença aponta para uma crise global de saúde que deve ser enfrentada, já que neurodegenerativa, progressiva e ainda sem cura que afeta, majoritariamente, pessoas acima de 65 anos de idade, impactando a memória, a linguagem e a percepção do mundo.

A doença provoca também alterações no comportamento, na personalidade e no humor do paciente.

Este ano de 2021 marca o 10º ano da campanha que instituiu o mês de Setembro como Mês Mundial da Doença de Alzheimer, uma iniciativa global que objetiva aumentar a tão necessária conscientização e desafiar o estigma e a desinformação que ainda envolvem a demência.

A campanha deste ano chama a atenção para os sinais de alerta da demência, incentivando as pessoas a buscar informações, aconselhamento e apoio, bem como a entrar em contato com associações de Alzheimer ou demência em seu país.

Para prevenir o Alzheimer, as recomendações vão desde estimular o cérebro, mantendo-o ativo, sempre aprendendo algo novo como um idioma, um instrumento, palavras cruzadas etc.

A leitura também é um ótimo hábito, assim como uma atividade por pelo menos 30 minutos diários, entre outros.