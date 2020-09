Queimadas do Pantanal levam fumaça preta a São Paulo e Santa Catarina

Sputnik – As consequências dos grandes incêndios que atingem o Pantanal durante o mês de setembro já começam a se espalhar pelo país e populações de outros estados já sentem os efeitos das queimadas.

O avião no qual viajava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisou arremeter antes de pousar na cidade de Sinop, nesta sexta-feira (18). Isto por conta fumaça na região de Mato Grosso.

De acordo com reportagem do portal G1, a nuvem de fumaça provocada pelas queimadas no Pantanal agora aparece em São Paulo e Santa Catarina, deixando o tempo nublado. Este fenômeno chamado de "chuva escura"

De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), setembro de 2020 bateu o recorde histórico de queimadas dp Pantanal, registrando ao menos 5.603 queimadas, número quase três vezes acima da média para o mês.