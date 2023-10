Sander acusa Márcia Fu de 'se fazer de idosa'

Durante dinâmica com os peões de A Fazenda 2023 no programa Hora do Faro (RecordTV), exibido no domingo (29), Sander e Márcia Fu discutem e o cantor afirma que a esportista se faz de idosa.

Márcia: "Acho ele arrogante porque várias vezes, não é de hoje, não é de agora, toda vez ele tá choramingando pela casa. Sempre eu estendo a mão pra ele, eu tento ajudar, eu levanto a mão pra ele, e vira e mexe ele está me engalfinhando". Sander: "Arrogante é uma coisa que eu nunca fui e não sou. Não é porque ela vem e me ajuda, me estende a mão, que eu não posso me sentir ofendido. Outra coisa, faz tempo que eu estou observando a Márcia e ela se faz de boba, se faz de tonta, ela se faz de coitada. Ela fica pedindo roupa e ela tem uma loja de roupa. Ela falou pra mim que ela tem uma loja de roupa. Como uma mulher que tem uma loja de roupas fica pedindo roupa?Como uma mulher que tem uma loja de roupas fica pedindo roupa? Ela é uma estrategista, vingativa e falsa". Márcia: "Eu esqueci uma mala de roupa na minha casa. Sou vingativa mesmo. Falsa é sua vó! Você fica esperto comigo!" Sander: "Ela se faz de coitada e ela quer passar por idosa. Ela tem 54 anos. Ela é uma atleta, ela malha todo dia. Ela não é idosa. Eu tenho 40 anos, ela tem melhor forma do que eu. E todo mundo que entrou aqui fez milhares de exames. Ela se faz de coitada, se faz de idosa. Ela manda, acha que é a dona daqui". Márcia: "Não me faço de idosa, muito pelo contrário, eu faço serviço lá embaixo e aqui em cima. Eu limpo a porcalhada que ele deixa na cozinha. E muito.