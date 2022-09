Saiba quem são as vítimas mortas no desabamento de ponte na BR-319

A aposentada Maria Viana Carneiro, 66, o motorista Marcos Rodrigue Feitosa, 39, e o cirurgião-dentista Rômulo Augusto de Morais Pereira, 36, são as vítimas fatais da queda da ponte sobre o rio Curuçá, no km 25 da BR-319, na manhã dessa quarta-feira (28).

Maria era funcionária pública aposentada da Prefeitura de Manaus e em busca de uma vida mais sossegada, optou morar em um sítio na estrada e frequentemente passava pela ponte para vir à capital fazer compras.

Os filhos estão revoltados com a perda da mãe e cobram as autoridades pelo descaso com situação da ponte que desabou com vários carros após uma cratera se abrir em parte dela.

Marcos era motorista de uma empresa de alimentos e segundo a esposa, fazia a travessia em um caminhão ao menos três vezes na semana.

Para ele aquele seria só mais um dia comum de trabalho, mas Marcos perdeu a vida quando o veículo em que ele estava foi tragado pela ponte.

Os amigos e familiares de Rômulo lamentaram a morte precoce do cirurgião que também estava em um carro na ponte quando a mesma desabou dento do rio. As vítimas sofreram traumatismo encefálico, politraumatismo e sofreram lesões gravíssimas nos órgãos internos.

Além deles, os bombeiros procuram resgatar ao menos 14 pessoas que seguem desaparecidas. Algumas estão presas nas ferragens dos automóveis submersos.

Vítima está presa em carro esmagado por caminhão na ponte que desabou na BR-319

Dentista está entre as vítimas mortas na queda da ponte na BR-319

Corpos de vítimas de desabamento da ponte na BR-319 chegam a Manaus

Vídeo mostra vítimas saindo do rio após ponte desabar na BR-319 no Amazonas

"Ouvi um estalo e a ponte caiu", diz sobrevivente do desabamento na BR-319

Após desabamento de ponte com mortos e feridos na BR-319, veículos serão atravessados de balsa

Três pessoas morrem em desabamento de ponte na BR-319

Cinco vítimas de desabamento de ponte na BR-319 chegam a hospital em Manaus

Ponte afunda na BR-319 no Amazonas e motoristas temem acidente; vídeo

Vídeo: Ponte desaba e veículos caem em rio na BR-319 no Amazonas

Desabamento de ponte na BR-319 pode ter deixado mortos; Mergulhadores estão no local

Cratera surgiu no meio de ponte antes de desabar com veículos na BR-319; vídeos

Vídeos mostram feridos e desespero após ponte desabar sobre rio na BR-319

Crianças de 3 e 10 anos estão entre feridos em desabamento de ponte na BR-319

Vídeos mostram feridos e desespero após ponte desabar sobre rio na BR-319

Comboio do IML, Samu e Bombeiros seguem para BR-319 após desabamento de ponte