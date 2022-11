Ruivinha de Marte relata sofrimento e tristeza após deixar 'A Fazenda'

Ruivinha de Marte desabafou nos stories sobre o que vem sentindo após deixar "A Fazenda 2022" (RecordTV). A ex-peoa foi a menos votada em uma roça com Bia Miranda e André Marinho.

"É muito tempo trancada ali e eu queria espairecer. Eu estava muito triste, muito mal com as coisas que eu vi aqui fora".

Em seguida, a ex-peoa voltou a afirmar que está sofrendo com a eliminação: "Ainda estou com o meu coração em pedaços. Tô meio triste, de vez em quando eu fico meio área, fico pensando e me cobrando. Mas eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu agi com mais com emoção e menos com a razão por eu ser uma pessoa da paz. Eu me senti um peixe fora d'água".