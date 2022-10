Ruivinha de Marte bate boca com Deborah: 'agora tenho que ficar calada?'

"Que coisa chata, pegando no meu pé... Se não gosta de mim, é só falar. Mas não fica achando pelo em ovo para me atacar", continuou a atriz.

"Nossa você entende tudo errado, não dá para discutir as coisas com você", interrompeu Ruivinha.

"O que? Eu defendo Bia e Tiago? Não! Eu falo que não tenho briga com eles! Eu não vou forçar briga com eles se eu não tenho", rebateu Deborah.

Ruivinha de Marte bateu boca com Deborah, na madrugada desta terça-feira (18) em A Fazenda 14. Elas já haviam se estranhado por conta de uma gaveta de calcinhas e, agora, tudo começou quando a ex-Power Couple disse que "não tinha nada contra" Bia e Tiago, ambos do grupo de Deolane.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.