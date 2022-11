‘Ruas da Copa’ de Manaus ganham repercussão internacional

Manaus/AM - A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) ressaltou em suas mídias sociais o trabalho realizado nas “Ruas da Copa 2022” em Manaus. A publicação mais recente foi feita no Instagram da federação, na tarde da última quarta-feira (16).

A postagem feita pela maior entidade do futebol diz: “#FIFAWorldCup fever has arrived in Manaus. In Amazonas, the largest state in Brazil, football fans have come together to decorate the streets ahead of the 22nd edition of the tournament”.

Tradução: “A febre do #FIFAWorldCup chegou em Manaus. No Amazonas, o maior estado do Brasil, os torcedores de futebol se uniram para decorar as ruas antes da 22ª Edição do torneio”.

Oito ruas estão concorrendo no edital “Ruas da Copa 2022” para receberem apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibição dos jogos da seleção brasileira durante o mundial. Elas estão localizadas nos bairros Centro, Morro da Liberdade (zona Sul), Viver Melhor II (zona Norte), Alvorada I (zona Centro-Oeste), Vila da Prata e Santo Agostinho (zona Oeste) e São José II (zona Leste).

Os nomes e endereços das ruas vencedoras estarão disponíveis, nesta sexta-feira (18), no Diário Oficial do Município (DOM) e na aba editais do site http://manauscult.manaus.am.gov.br/.