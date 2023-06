Rose Miriam diz que filho João Liberato ‘está preso em uma grande teia de aranha'

Rose Miriam também deu o que falar ao ter uma carta vazada, em que condena a homossexualidade de Gugu e implora para que o apresentador se relacione com ela. Nesta semana, a Justiça reabriu o processo de reconhecimento de união estável de Gugu com o chef de cozinha Thiago Salvático.

A mãe defendeu: "Eu já ouvi muito isso, mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. "Ele sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos. Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo: 'Eu te amo, filho!'. E ele sempre responde: 'Eu também te amo'. Então, isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o justo juiz. Obrigada. Abraço", finalizou.

