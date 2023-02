Ricardo chama Cezar para ser aliado e brother recusa: 'não trairia meu grupo'

Depois do Jogo da Discórdia, na madrugada desta terça-feira (07), Ricardo chamou Cezar, que está no paredão, para conversar sobre as estratégias entre os grupos Fundo do Mar e Deserto.

"Se uma hora você chegar para mim e falar: 'Alface, quero mudar minha estratégia'. Vem pra cá", disse Ricardo. O brother ainda acrescentou que todos os participantes do Deserto gostam de Cezar.

No entanto, o enfermeiro recusou o convite e disse não se sentir confortável com situações que me o colocam como alvo, mas que não trairia seu grupo.