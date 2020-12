Rica em potássio, banana promove benefícios para a saúde

Uma das frutas que mais agradam o paladar dos brasileiros, a banana pode ser incluída tanto como sobremesa quanto em pratos que misturam doce com salgado. Saborosa e rica em potássio, ela oferece alguns benefícios para a saúde.

Versátil, a banana pode fazer parte do cardápio desde o café da manhã, servindo ainda para os lanches durante o dia e até mesmo no preparo dos pratos do almoço e jantar. A vantagem é que esta fruta faz muito bem para o organismo.

Benefícios

Além do potássio, a banana possui outras vitaminas que atuam para amenizar diversos problemas de saúde. Entre eles, está o controle do sistema nervoso. Ela também é uma aliada quando o assunto é anemia.

Esta fruta ajuda ainda a melhorar o humor. Para quem pretende perder alguns quilos na balança, a banana contribui com o processo de emagrecimento quando associada com uma dieta equilibrada.

Além de fazer parte de diversos pratos na gastronomia, esta fruta também pode ser incluída como ingrediente de vitaminas. Se quiser evitar a gordura do leite integral, pode optar pela versão desnatada.

Para aproveitar todos os benefícios da banana, o ideal é consumir com moderação, como parte integrante de um cardápio equilibrado. Para isso, é importante contar com a ajuda de um nutricionista durante o preparado da dieta. Lembre-se também de consultar regular mente um médico para a realização dos exames necessários, assim como praticar atividade física.