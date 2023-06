Resultado final do Festival Folclórico dos Bairros de Manaus é divulgado

A homologação do edital também consta na mesma edição do DOM. A chamada pública previa apoio a até 60 eventos folclóricos. Ao todo, 40 propostas foram analisadas pela comissão, 31 habilitadas e as demais foram inabilitadas por não atenderam às obrigatoriedades do edital ou por terem seus recursos indeferidos. Dos critérios avaliados na seleção, destacam-se o interesse público, participação popular, histórico, impacto social, relevância cultural e portfólio.

Manaus/AM - Trinta e um arraiais, quermesses e festivais folclóricos foram contemplados pelo edital que destina apoio estrutural para os festivais folclóricos nos bairros de Manaus. O resultado final divulgado pela comissão técnica foi publicado na edição 5.604 do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira (13).

