Quatro membros de facção são presos em operação da PC no Amazonas

Todos foram presos no bairro Novo Amanhecer, nas ruas Pôr do Sol e Codajás. Além dos mandados de prisão, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências deles.

Manaus/AM – Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (19), pela Polícia Civil, prendeu Diego Paixão de Souza, de 29 anos; Erikyson Florêncio da Rocha, 22, conhecido como “Sandinha”; Luan Vitor Lima Michiles, 18; e Mizael Moraes do Nascimento, 22, no município de Iranduba.

