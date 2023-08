Projeto Curupira, da UEA, vai ajudar no combate à derrubada de árvores

Manaus qAM - Um projeto batizado de "Curupira" (ser mitológico guardião da floresta), desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), pretende ajudar no combate ao desmatamento, trazendo esperança para a preservação ambiental. Liderado pelo Laboratório de Sistemas Embarcados (LSE/HUB), o Curupira tem como objetivo criar um sistema de monitoramento inteligente para áreas de floresta fechada, rios e zonas urbanas, proporcionando uma nova abordagem na detecção de ameaças e ataques ao ecossistema.

