Procissão de São Pedro acontece nesta quinta-feira em Manaus; confira programação

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (29), Dia de São Pedro, será realizada a tradicional procissão fluvial em honra ao santo dos pescadores. A atividade será promovida pela Arquidiocese de Manaus por meio da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Bairro Educandos e Colônia dos Pescadores.

A procissão fluvial pelas águas do Rio Negro sairá às 16h do terminal pesqueiro da Feira da Panair, do bairro da Colônia Oliveira Machado, em direção a Ponte do Rio Negro.

As 17h30, os fiéis darão início a procissão terrestre até a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Educandos, onde irão participar da Santa Missa, presidida pelo Cardeal Dom Leonardo Steiner.

Santo dos Pescadores

A história do discípulo é marcada pela negação, teimosia, e pelo imenso amor a Jesus, tanto que o próprio mestre o escolheu para guiar o seu rebanho. São Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro Papa da Igreja Católica.

O santo dos pescadores também é venerado como patrono dos viúvos, porteiros e dos pescadores, pois era pescador, destaca o pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Educandos, padre Alfredo Viana.