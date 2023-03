Princesa empata com o Ituano no Gilbertão e dá adeus à Copa do Brasil

Manaus/AM - O Princesa do Solimões empatou com o Ituano, na noite desta quarta-feira (1°), no Gilbertão, em Manacapuru, e acabou eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil. Paulo Victor abriu o placar para o Ituano, e Wesley, já no fim do jogo, deixou tudo igual.

Fora da competição nacional, o Princesa agora volta as atenções para o Campeonato Amazonense.

Neste sábado (4), a equipe encara o Amazonas, às 15h30, na Arena da Amazônia, pela 9ª e última rodada da primeira fase do Estadual. O Tubarão do Norte é o terceiro colocado, com 14 pontos, e ainda aspira a liderança.