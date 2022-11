Preso é pistoleiro que matou vereador de Tabatinga durante ataque em Manaus, diz PC

Manaus/AM – Casemiro Igor, 30, foi preso nessa quarta-feira (23), apontado pela polícia como o atirador que matou o vereador de Tabatinga, Olímpio Guedes Olavo Júnior, no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, em maio deste ano.

Conforme o delegado Daniel Antony, no dia do crime Olímpio estava com amigos em um carro, quando grupo percebeu que estava sendo seguido por um veículo desconhecido.

“A vítima estaria com mais alguns amigos em frente a um condomínio e em determinado momento, após deles voltarem de um lanche, eles notaram que havia um veículo fazendo o acompanhamento do carro deles. Então eles estacionaram, um outro veículo no sentido contrário acabou passando por eles e efetuando os disparos (...). Casemiro Igor estaria no veículo que efetuou os disparos e seria o autor desses disparos”, explica o delegado.

Segundo Daniel, a suspeita é de que o carro que estava seguindo o vereador, tinha a função de conferir se o crime seria executado com sucesso.

O delegado conta que a motivação do crime ainda não foi desvendada e que Casemiro se recusou a colaborar e preferiu se manter em silêncio.

De acordo com as investigações, ao menos quatro pessoas participaram da execução de Olímpio. Além de Casemiro, outros dois já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.