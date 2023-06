Prefeitura tem energia cortada no Amazonas por débito de R$ 6,2 milhões

Após o pagamento de menos de 5% da dívida total do município, a prefeitura entrou com uma ação na Justiça, alegando estar regular, e obteve liminar para religação concedida pela juíza Larissa Padilha Roriz Penna.

A concessionária afirmou que os débitos referentes ao período de 2017 e 2023 cobrados pertencem à prefeitura não podendo ser atrelados a gestões e, que ao longo desses anos, manteve contato com o órgão municipal a fim de regularizar a situação, fornecendo, inclusive, opções de desconto de multas, juros e parcelamento do valor da dívida.

Segundo a concessionária, a prefeitura realizou o pagamento assim que soube da ação de corte no fornecimento, mas pagou apenas as faturas referentes aos últimos três meses.

Manaus/AM - A Prefeitura do município de Anamã, no interior do Amazonas, teve a energia cortada por conta de uma dívida no valor de R$ 6,2 milhões. As informações são da Amazonas Energia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.