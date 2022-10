Prefeito David Almeida surpreende ao revelar seu voto para presidente

“Eu quero poder exercer meu direito de voto deixando a população bem à vontade para escolher seus representantes (...) Eu vou votar para presidente na Simone Tebet, ela me convenceu, foi uma candidata lúcida com propostas, uma pessoa inteligente e nesse primeiro turno eu vou dar uma oportunidade para uma mulher”.

David disse que espera que metade dos deputados na Câmara e dos senadores sejam mudados com o resultado do pleito de hoje.

David, que durante a campanha eleitoral apoiou o candidato ao governo Wilson Lima e declarou publicamente seu voto no atual governador, chegou ao local por volta das 9h e falou com a imprensa sobre suas expectativas a respeito das eleições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.