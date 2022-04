Prazo para inscrições para estágio do MPF no Amazonas é prorrogado

Manaus/AM - O prazo para as inscrições para o processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva de estagiários para o Ministério Público Federal (MPF) foi prorrogado para até 14 de abril de 2022.

As áreas são para quem tem graduação em direito e administração, que moram em Manaus, e para estagiários de pós-graduação em direito, que atuarão em Manaus e em Tabatinga (AM).

A alteração também ampliou o prazo para a confirmação da inscrição para 19 de abril de 2022. A realização da prova, em formato on-line, será dia 27 de abril, às 13h.

Os candidatos deverão preencher a ficha de pré-inscrição disponibilizada no site do MPF no Amazonas. Para a confirmação das inscrições, os interessados devem enviar e-mail para [email protected], até 19 de abril, com documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), declaração de escolaridade expedida pela Instituição de Ensino Superior conveniada e demais declarações específicas citadas no edital. A documentação deve ser enviada em formato PDF, em documento único, e não podem ultrapassar o tamanho de 5Mb.

Após encerrado o período da inscrição, será divulgada a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas. O conteúdo programático e outros detalhes do processo seletivo podem ser acessados no Edital nº 01, de 23 de março de 2022.

Estágio

Para os estagiários de graduação, a bolsa estágio tem o valor de R$ 976,00. Já para os de pós-graduação em direito, o valor da bolsa é de R$ 1.952,00. Os estagiários receberão ainda auxílio transporte no valor de R$ 11,00 por dia estagiado, cumprindo jornada semanal de estágio de 20 horas.

Todas as informações referentes ao processo seletivo serão divulgadas no endereço eletrônico Processos Seletivos Atuais — Procuradoria da República no Amazonas.