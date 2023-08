Postos são fiscalizados para coibir aumento abusivo no preço dos combustíveis em Manaus

Com o objetivo de coibir aumentos abusivos nos preços de combustíveis em Manaus, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) iniciou, na terça-feira (15), fiscalização nos postos de combustíveis em Manaus. A ação ocorre até a próxima sexta-feira (18).

A iniciativa do Procon ocorreu após anúncio da Petrobras sobre o aumento nas distribuidoras de R$ 0,41 no preço da gasolina, e de R$ 0,78 no óleo diesel. De acordo com a companhia, os aumentos ocorreram devido à implantação da nova política comercial da empresa, que abandonou o conceito de paridade de importação em maio, por decisão do Governo Federal.

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, o órgão está realizando essas fiscalizações para verificar eventuais aumentos injustificados nos preços da gasolina comum e aditivada, bem como do diesel.

Os consumidores que constatarem aumentos abusivos nos valores dos combustíveis podem entrar em contato com o Procon pelo telefone 0800 092 1512 / 3215 4009, ou por meio de nosso site: www.procon.am.gov.br, e pelo e-mail: [email protected]. Também é possível comparecer pessoalmente na sede, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo.