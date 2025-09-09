   Compartilhe este texto

Português que ofereceu 500 euros por 'cabeça de brasileiro' é preso

Por Portal Do Holanda

09/09/2025 21h24 — em


Foto: Reprodução

Um confeiteiro português de 56 anos foi preso nesta segunda-feira (8) pela Polícia Judiciária de Portugal, equivalente à Polícia Civil no Brasil, por incitação à violência. João Paulo Silva Oliveira viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que prometia pagar 500 euros (cerca de R$ 3.183) por cada "cabeça de brasileiro" que lhe fosse entregue.

A prisão de Oliveira ocorreu em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. De acordo com a Polícia Judiciária, o homem já era conhecido das autoridades e tinha antecedentes criminais por dano ao patrimônio. A rápida ação policial, segundo o jornal O Público, teve como objetivo principal tranquilizar a comunidade brasileira na região. Oliveira, que não resistiu à prisão, foi submetido a interrogatório e levado a um tribunal, onde a Justiça decidirá se ele permanece em prisão preventiva ou se responderá em liberdade.

A denúncia contra o confeiteiro foi formalizada após o vídeo ter sido replicado amplamente e ter gerado uma onda de denúncias por parte da comunidade. Um grupo de 39 advogados brasileiros em Portugal protocolou uma queixa-crime junto ao Ministério Público português, acusando Oliveira de incitar a violência extrema e de cometer apologia ao crime e discurso de ódio contra uma comunidade específica. No vídeo, o português exibia uma nota de 500 euros, incentivando a decapitação de brasileiros.

Em nota, a Polícia Judiciária informou que o detido, ao "oferecer quantia monetária a quem atentar, de forma bárbara, contra a vida de determinados cidadãos estrangeiros", afetou gravemente o "sentimento de tranquilidade e de segurança na comunidade".

